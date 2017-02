​Новосибирец прослушал песню из «Иронии судьбы» 584 раза

Сервис Яндекс.Музыка проанализировал, какие песни чаще всего повторно слушают новосибирцы.







Специалисты сервиса сделали исследование ко Дню сурка и проанализировали, какие треки пользователи Яндекса ставили на повтор с 1 января 2016 года по 1 февраля 2017-го.







«В Новосибирске слушатель репитит песню "Со мною вот что происходит" (из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". — НГС.НОВОСТИ) — он включил ее 584 раза подряд.







Еще один слушатель из Новосибирской области включал саундтрек к фильму "Пираты Карибского моря" 448 раз подряд. А композицию "All We Know" (группа The Chainsmokers. — НГС.НОВОСТИ) новосибирец прослушал 442 раза», — рассказали в «Яндексе».







Кроме того, аналитики компании нашли рекордсмена по слушанию повторов, им оказался москвич, который за год прослушал композицию «В Питере пить» группы «Ленинград» 1186 раз.





В конце прошлого года «Яндекс» изучил поисковые запросы новосибирцев за год и выяснил, что их больше всего волновало.