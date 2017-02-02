​Новосибирец прослушал песню из «Иронии судьбы» 584 раза

Новосибирец прослушал песню из «Иронии судьбы» 584 раза

Сервис Яндекс.Музыка проанализировал, какие песни чаще всего повторно слушают новосибирцы.


Специалисты сервиса сделали исследование ко Дню сурка и проанализировали, какие треки пользователи Яндекса ставили на повтор с 1 января 2016 года по 1 февраля 2017-го.


«В Новосибирске слушатель репитит песню "Со мною вот что происходит" (из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". — НГС.НОВОСТИ) — он включил ее 584 раза подряд.


Еще один слушатель из Новосибирской области включал саундтрек к фильму "Пираты Карибского моря" 448 раз подряд. А композицию "All We Know" (группа The Chainsmokers. — НГС.НОВОСТИ) новосибирец прослушал 442 раза», — рассказали в «Яндексе».


Кроме того, аналитики компании нашли рекордсмена по слушанию повторов, им оказался москвич, который за год прослушал композицию «В Питере пить» группы «Ленинград» 1186 раз.


В конце прошлого года «Яндекс» изучил поисковые запросы новосибирцев за год и выяснил, что их больше всего волновало.

Елена Громкова
Фото kinopoisk.ru

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