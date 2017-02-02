Новосибирская область лидирует по производству лекарств и пива

Новосибирская область занимает 1-е место в Сибири по объему производства лекарств и пива.





К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата.





Как подсчитала служба статистики, за 2016 год предприятия Новосибирской области выпустили 39,7 млн декалитров пива. Это на 6,7 % больше по сравнению с предыдущим годом. Производители делали пиво с крепостью от 0,5 до 8,6 %. По производству пива Новосибирская область вышла на 4-е место среди регионов России после Санкт-Петербурга, Самарской и Московской областей.







Также по итогам 2016 года Новосибирская область оказалась лидером СФО по производству лекарств и медицинских изделий. За год предприятия региона выпустили лекарств на 5,7 млрд руб. (+13,8 % по сравнению с 2015 годом), а медицинских товаров — на 1,2 млрд руб. (+19,6 %).







«Наибольший рост производства отмечен по препаратам для наркоза местной анестезии (в 4 раза) и витаминам (в 2,3 раза)», — сообщили в Новосибирскстате.







В дополнение к этому статистики отмечают, что Новосибирская область — единственный в Сибири производитель медицинских шприцов-инъекторов как с иглами, так и без них.







Кроме того, Новосибирскстат зафиксировал в регионе всплеск производства мяса птицы. Всего за 2016 год новосибирские предприятия произвели 69,1 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы (25 кг в расчете на одного жителя региона). В ценовом выражении это на 15,4 % больше, чем в 2015 году.





Третья часть мяса и субпродуктов отправилась на дальнейшую переработку — из нее сделают колбасу и полуфабрикаты, отмечают статистики.







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