На выходных в Новосибирске резко испортится погода

На выходных в Новосибирске резко испортится погода

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня — Новосибирск ждет похолодание и возобновление снегопадов.


Сегодня, по словам синоптиков, осадки пройдут местами и будут слабыми. Но 4 февраля и в ночь на 5 февраля погода резко испортится. «Ждем усиление снегопадов до умеренных, усиление ветра в порывах до 17–22 м/с. И все-таки похолодание будет», — предупредил пресс-секретарь Новосибирского Гирометцентра Ренад Ягудин.


4 февраля ночью и днем температура ожидается в пределах –10…–15 градусов, 5 февраля до –15…–20, местами до –26 градусов, дневные температуры предполагаются на пару градусов выше.


«Резкое изменение погоды, сочетание метелей, снегопадов, ветра позволяют говорить о неблагоприятных погодных условиях», — отметил Ренад Ягудин.


Еще более существенное похолодание синоптики обещали 7 февраля.

Анна Наумцева
Фото thinkstockphotos.com

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