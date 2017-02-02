​До Новосибирска дошла массовая рассылка о смертельно опасной детской игре

Родители в Новосибирске начали получать сообщения о новом опасном детском увлечении — игре «Беги или умри».







Получателем такого сообщения стала одна из читательниц НГС.







«Внимание родители и водители! Сейчас среди детей очень новомодной стала игра: "Беги или умри!" Суть этой игры перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колеса», — такое сообщение пришло сегодня на телефоны в группе родителей, рассказала женщина (орфография и пунктуация сохранены).













Читательница рассказала, что раньше уже слышала про такое увлечение, но сообщение получила сегодня.







Сообщения с подобным содержанием сейчас активно распространяется в соцсетях — география пользователей обширна: люди взволнованы и в Москве, и в Севастополе, и в Иркутске, и во многих других городах.







В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску отметили, что пока нет информации о том, что дети увлекаются такой игрой.







В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области предупредили, что родителям вне зависимости от того, получали они такие сообщения или нет, нужно рассказывать ребенку о правилах дорожного движения и поведения на дороге. В полиции отмечают, что дети-пешеходы всегда в группе риска — они перебегают дорогу в неположенных местах и без игр.







Кроме того, в полиции опасаются, что желающие поиграть в эту игру могут найтись. «Родители несовершеннолетних должны провести хотя бы беседу с детьми, поинтересоваться, знают ли дети про эту игру», — советуют в полиции.







В прошлом году новосибирцы пугали друг друга рассылкой про мандарины, которые якобы заражены гриппом.