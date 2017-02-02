Люки на детской площадке замуровали после случая с провалившимся ребенком

Люки на детской площадке замуровали после случая с провалившимся ребенком (фото)

Новосибирские теплоэнергетики поменяли крышки на люках, в один из которых утром 1 февраля провалился игравший на детской площадке ребенок.


Сегодня, 2 февраля, мама одного из учеников школы «Перспектива» пришла на детскую площадку на ул. Мичурина и увидела, что люки «замурованы каким-то раствором и лопатка рядом валяется».


Как ранее сообщала жительница Новосибирска Галина А., вчера мальчик 8 лет на вид наступил на один из двух канализационных люков на детской площадке между домом № 9 на ул. Мичурина и средней школой «Перспектива». Ребенок провалился по пояс, но зацепился за край колодца. Взрослые за несколько секунд вытащили ребенка и задвинули крышку на место. При осмотре выяснилось, что крышка хоть и тяжелая, но очень подвижная, переворачивается, если на люк наступить ногой.


Как пояснил сегодня, 2 февраля, первый заместитель гендиректора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов, люки на этой детской площадке ведут в тепловые камеры и управляющая компания к ним отношения не имеет.


«Когда я вчера туда выехал, то люки были закрыты, он не переворачивались, ничего, я на них прыгал — я это говорил. Но на всякий случай, от греха подальше, раз уж я там был и как бы это видел, что они немножко качаются, мы дали телефонограмму в "Новосибирскгортеплоэнерго" с предложением посмотреть этот момент и попробовать устранить это качание», — рассказал Андрей Харланов.


В свою очередь, пресс-служба АО «СИБЭКО» сообщила, что тепловую камеру в этом месте с 2016 года арендует филиал «Тепловые сети». Сегодня работники этой организации побывали на детской площадке и заменили два люка старого типа на новые с шарнирным устройством для открывания и закрывания.


«Филиал "Тепловые сети" будет продолжать работу по выносу детской площадки за территорию охранной зоны тепловых сетей», — добавили в АО «СИБЭКО».

Ольга Хмелевская
Фото очевидицы

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