Девушка в наушниках пошла на красный свет и попала под тепловоз

Днем 2 февраля в Первомайском районе Новосибирска тепловоз сбил девушку в наушниках, которая пыталась перейти железнодорожные пути.







Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО, инцидент произошел на ул. Одоевского, недалеко от станции Матвеевка. По предварительным данным, девушка 20–25 лет на вид вышла на регулируемый железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий звуковой сигнал и красный свет светофора.







«Машинист тепловоза ее увидел, пытался, конечно, затормозить, сигналил, но женщина его не услышала», — описали ситуацию в транспортной полиции.







По данным ведомства, пострадавшая девушка была в наушниках и, как утверждают свидетели, при переходе железной дороги вообще не смотрела по сторонам. В полиции уточнили, что девушка осталась жива, врачи увезли ее в реанимацию.





Похожий случай произошел в Первомайском районе в середине декабря 2016 года: тогда 14-летняя девочка в наушниках и капюшоне попала под электричку при попытке перейти рельсы в неположенном месте.