​Новосибирские разработчики создали соцсеть для поиска работы

Новосибирские разработчики создали соцсеть для поиска работы (фото)

Разработчики проекта Зарплата.ру добавили в свой сервис по поиску работы новый раздел, сделав собственную социальную сеть.


С сегодняшнего дня у всех зарегистрированных пользователей появился профиль.


«Профиль похож на социальную сеть, только это о работе. Здесь можно прикрепить свое фото, рассказать о своем опыте работы и образовании, знаниях и курсах.


Профиль синхронизируется с вашим активным резюме — часть информации уже заполнена.


Кстати, все данные из профиля, которые вы туда впишете, автоматически появятся в резюме. Более подробная информация о вас (желаемая должность, зарплата, на которую претендуете, контактные данные) по-прежнему находится в резюме и доступна только работодателям», — объясняют специалисты.


Теперь, когда соискатель заходит в свой личный кабинет, слева он видит меню с разделами: «Моя страница», «Мои резюме», «Друзья», «Сообщения», «Подписки». Рядом с этим меню он может разместить свое фото, а справа от фото есть поля: «Навыки», «Опыт работы», «Высшее образование» и другие анкетные данные.


Новосибирские разработчики создали соцсеть для поиска работы (фото)


После того, как соискатель добавит себе друзей, ссылки на их страницы появятся под его фотографией.


Новый сервис дает возможность переписываться с друзьями, подтверждать свои навыки через рекомендации коллег.


«Профиль не означает, что вы активно ищете работу. Это, скорее, профессиональная визитная карточка. Можно использовать профиль, даже если у вас нет резюме», — объяснили в компании. Профиль можно сделать доступным для всех пользователей, а можно скрыть от всех.


В конце октября сайт по выбору недвижимости N1.RU в своем мобильном приложении запустил сервис, который показывает все выставленные на продажу квартиры в ближайших домах.

Елена Громкова
Изображения zarplata.ru

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