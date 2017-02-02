​Новосибирские разработчики создали соцсеть для поиска работы

Разработчики проекта Зарплата.ру добавили в свой сервис по поиску работы новый раздел, сделав собственную социальную сеть.







С сегодняшнего дня у всех зарегистрированных пользователей появился профиль.







«Профиль похож на социальную сеть, только это о работе. Здесь можно прикрепить свое фото, рассказать о своем опыте работы и образовании, знаниях и курсах.







Профиль синхронизируется с вашим активным резюме — часть информации уже заполнена.







Кстати, все данные из профиля, которые вы туда впишете, автоматически появятся в резюме. Более подробная информация о вас (желаемая должность, зарплата, на которую претендуете, контактные данные) по-прежнему находится в резюме и доступна только работодателям», — объясняют специалисты.







Теперь, когда соискатель заходит в свой личный кабинет, слева он видит меню с разделами: «Моя страница», «Мои резюме», «Друзья», «Сообщения», «Подписки». Рядом с этим меню он может разместить свое фото, а справа от фото есть поля: «Навыки», «Опыт работы», «Высшее образование» и другие анкетные данные.











После того, как соискатель добавит себе друзей, ссылки на их страницы появятся под его фотографией.







Новый сервис дает возможность переписываться с друзьями, подтверждать свои навыки через рекомендации коллег.







«Профиль не означает, что вы активно ищете работу. Это, скорее, профессиональная визитная карточка. Можно использовать профиль, даже если у вас нет резюме», — объяснили в компании. Профиль можно сделать доступным для всех пользователей, а можно скрыть от всех.







В конце октября сайт по выбору недвижимости N1.RU в своем мобильном приложении запустил сервис, который показывает все выставленные на продажу квартиры в ближайших домах.