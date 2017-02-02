На «Родниках» вычистили двор и завалили парковку кучами снега

На «Родниках» вычистили двор и завалили парковку кучами снега (фото)

У дома на ул. Тюленина, 12 на «Родниках» в Новосибирске появились высокие кучи снега на парковке.


Жители жалуются, что не могут припарковаться, а управляющая компания готова вывозить снег только за дополнительную плату.


«Содрали во дворе весь спресованный снег и тут же поскидали его в огромные кучи прямо на парковочные места! Кучи до 2-го этажа. Вывозить отказались. Половина дома не смогла припарковаться, а тут 250 квартир», — сообщил возмущенный читатель Иннокентий.


На «Родниках» вычистили двор и завалили парковку кучами снега (фото)


В ООО «СД Капитал Сервис», которая обслуживает дом на Тюленина, 12, сообщили: услуг по вывозу снега компания не предоставляет. «Не все хотят, чтобы снег вывозили с парковки. Мы имеем право его туда складывать», — пояснили в управляющей компании.


Сейчас УК должна провести голосование — если собственники хотят избавиться от снега, то им придется за это заплатить, пояснили в компании.


Вчера НГС.НОВОСТИ писали про курьез при уборке другой парковки на «Родниках». Тогда красная иномарка оказалась на пьедестале из неубранного снега.

Анна Наумцева
Фото читателя НГС

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