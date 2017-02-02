​Объявлена дата «Тотального диктанта» в 2017 году

Организаторы международной акции «Тотальный диктант» решили в этом году провести его 8 апреля.







«Организаторы предполагают, что в 2017 году "Тотальный диктант" пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тыс. человек», — рассказали представители оргкомитета.







Сегодня в Новосибирске началась конференция «Тотального диктанта», на которой собрались более 200 организаторов проекта из 91 города и 12 стран. Городские координаторы обмениваются опытом проведения акции, участвуют в различных мастер-классах, обсуждают результаты «Тотального диктанта-2016», актуальные проблемы орфографии и пунктуации.





«"Тотальный диктант" сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а следовательно, и самой акции», — сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.







«Тотальный диктант» существует с 2005 года, каждый год тексты к нему писали разные авторы. В этом году имя автора еще не назвали. В прошлом году текст написал детский писатель Андрей Усачев.