Школьников начали учить жестким приемам самообороны

Школьников начали учить жестким приемам самообороны (фото)

Ученики школы № 2 Октябрьского района первые в Новосибирске начнут изучать самбо на уроках физкультуры — в школе открылся новый спортивный зал, оборудованный в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу».


Школьников начали учить жестким приемам самообороны (фото)


Школьников начали учить жестким приемам самообороны (фото)


Уже в этом году самбо войдет в школьную программу уроков физкультуры. Всего к концу 2017 года в Новосибирске оборудуют залы в десяти школах — до начала лета залы самбо появятся еще в шести школах, остальные летом и осенью.


Школьников начали учить жестким приемам самообороны (фото)


«Эта работа позволит привлечь детей в спорт, в самбо, даст возможность им научиться падать, высвобождаться из захвата, в случае если к детям будут применены хулиганские действия на улице. И, конечно же, большая задача — это формирование гражданской позиции у детей. А самбо — это исконно русский вид спорта, борьба, которая учит не нападать, а защищаться», — заявил на открытии президент Новосибирской региональной федерации самбо Николай Степанов.


Школьников начали учить жестким приемам самообороны (фото)


Для проекта федерация самбо приобрела специальную форму, в которой должны заниматься школьники. Вместо традиционных курток самбистов дети будут носить на физкультуре футболку и шорты.


Школьников начали учить жестким приемам самообороны (фото)


На полу зала положили специальный мат, а также покрыли стены мягкими матами, чтобы избежать травм у детей.


Школьников начали учить жестким приемам самообороны (фото)


Сейчас учителям физкультуры предстоит пройти дополнительные курсы, чтобы изучить основы единоборства. Они не будут преподавать приемы борьбы, а научат детей группироваться и защищаться.


Школьников начали учить жестким приемам самообороны (фото)


Школьников начали учить жестким приемам самообороны (фото)


Напомним, что вчера родители будущих первоклассников выстроились в огромные очереди, чтобы записать детей в школы.

Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова

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