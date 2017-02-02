Новосибирские врачи нашли смертельную болезнь у мужчины с легкой одышкой

Кардиохирурги новосибирской клиники Мешалкина с помощью нового метода лечения смогли спасти жизнь 26-летнему мужчине — пациент обратился к врачам с жалобами на легкую одышку, за которой скрывался серьезный диагноз.







«Пороки аортального клапана до определенного момента протекают бессимптомно, тем они и коварны. У пациента проявились лишь первые шумы, небольшая одышка. В центр мужчина обратился по совету коллеги, который ранее проходил в клинике лечение. Здесь ему был поставлен диагноз», — рассказали в пресс-службе Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина.







Пациент приехал в Новосибирск из Дагестана. Врачи диагностировали у него врожденный порок сердца — «двустворчатый аортальный клапан с выраженным обратным сбросом крови в левый желудочек». Двустворчатый аортальный клапан — одна из самых распространенных форм врожденного порока сердца, которая чаще всего проявляется уже в зрелом возрасте.









По информации врачей клиники, без своевременной операции симптомы могли бы усугубиться — самочувствие бы ухудшилось, патология привела бы к увеличению левого желудочка, нарушениям ритма сердца и т.д.





Также заболевание могло бы привести к необратимым последствиям — разрыву аорты и внезапной сердечной смерти, пояснили в центре.







Кардиохирурги решили провести инновационную операцию молодому человеку, сохранив ему собственный клапан. Как пояснил руководитель центра новых хирургических технологий Александр Богачев-Прокофьев, обычно в таких случаях врачи делают так называемую процедуру Росса, когда собственный клапан легочной артерии имплантируют на место измененного аортального клапана. Клапан легочной артерии в этом случае обычно заменяют на биологический или даже ставят механический протез.





Новосибирские врачи провели мужчине пластику аортального клапана через мини-доступ размером 6 см, при котором рассекали только верхнюю часть грудины и устранили провисание обеих створок.





Ранее в России такие операции не проводились, подчеркнули в биомедицинском центре.







«У пациента отмечены хорошие гемодинамические показатели. Благодаря тому, что операцию выполнили через мини-доступ, мужчина быстро восстановился. Это новая технология для российской кардиохирургической практики», — добавили в клинике.







Ранее новосибирские кардиохирурги спасли 16-летнего школьника со сложным пороком сердца, который перенес уже множество операций.