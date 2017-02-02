За год в новосибирских автобусах и маршрутках поймали 11 пьяных водителей

За год в новосибирских автобусах и маршрутках поймали 11 пьяных водителей

За прошлый год при проверках коммерческого пассажирского транспорта на дорогах Новосибирска выявлено 11 пьяных водителей, еще 3 — пойманы в состоянии наркотического опьянения.


Об этом 2 февраля на заседании комитета Заксобрания НСО по транспортной, промышленной и информационной политике сообщил начальник областной ГИБДД Сергей Штельмах.


Всего на дорогах Новосибирска по итогам прошлого года зарегистрировано 28 тыс. нарушений с участием пассажирского транспорта. По словам Штельмаха, количество нарушений на новосибирском общественном транспорте растет уже третий год подряд. Среди основных — нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения, падение пассажиров в салонах.


Накануне на оживленном перекрестке ул. Нарымской и 1905 года произошла авария с участием иномарки, почтовой машины и автобуса.

Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой

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