Новосибирец повел иранку на Эльбрус, и ей стало плохо

Вечером 1 февраля кабардино-балкарские спасатели эвакуировали с горы Эльбрус альпинистку из новосибирской группы.





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«Туристку транспортировали вниз, где передали сотрудникам медицинской помощи. Состояние пострадавшей туристки стабильное», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.





По данным пресс-службы, днем 1 февраля к спасателям поступило сообщение о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5300 м туристка из Новосибирска попросила о помощи.





К туристке выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. К вечеру спасатели нашли пострадавшую и начали спускать ее на поляну Азау. Ночью 2 февраля поисково-спасательные работы полностью завершились.







Что именно случилось с туристской во время восхождения, в МЧС пока не уточняют. НГС.НОВОСТИ продолжают выяснять подробности произошедшего.







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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, спасенная женщина оказалась гражданкой Ирана. Это выяснилось уже в процессе спасения. Изначально спасатели считали, что она из Новосибирска, потому что руководитель туристической группы, в паре с которым иранка поднималась на Эльбрус, приехал именно из этого города и перед восхождением зарегистрировал группу как новосибирскую.







В МЧС уточнили, что травм у иранки нет. А помощь ей понадобилась, потому что на Эльбрусе у нее начались признаки горной болезни: туристка почувствовала слабость, головокружение. Тогда ее напарник спустился вниз и попросил помощи у спасателей.





Когда туристку спустили с Эльбруса, ей стало лучше, поэтому от госпитализации она отказалась, добавили в пресс-службе.







В конце прошлого года НГС.НОВОСТИ рассказывали о новосибирском альпинисте Романе Абилдаеве, который получил Высотный кубок Федерации альпинизма России за 5 восхождений на пики за один год.