Власти подписали соглашение с московскими бизнесменами по новой ледовой арене

2 февраля власти Новосибирска, области и компания «Парк чемпионов» подписали меморандум о взаимодействии по строительству универсальной ледовой арены на берегу Оби.





Соглашение





Подписи на документе поставили губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель совета директоров ООО «Парк чемпионов» Дмитрий Шатохин.











«Это необычный день в жизни нашего региона. Он имеет определяющее значение в жизни нашего хоккея. Мы изучали опыт российский, зарубежный, смотрели концепции. Это ждут не только фанаты, но и все жители, в этом виде спорта, который любят сибиряки. Мы подали заявку на проведение молодежного чемпионата по хоккею в 2023 году. Надеемся, что это будет поддержано. Ранее было определено место, это лучшее, что можно представить — при соседстве с Обью-красавицей, метро. Сегодня есть все основания сделать этот главный шаг — подписать меморандум», — сказал Владимир Городецкий.







Дмитрий Шатохин объяснил необходимость новой арены. «Для Новосибирска очень важным является строительство новой арены. Нынешняя арена — она прекрасная, в ней есть изюминка, но она устарела и не может принимать международные соревнования. Мы сделали с 2012 года большой объем работы. Многие проекты были дорогие, и их трудно было бы сделать. Арена должна иметь возможность принимать соревнования по разным видам спорта, а также концерты. На этой выбранной территории планируется комплексная застройка: арена, федеральный центр хоккея, набережная, жилье, гостиница и зоны отдыха. Область, город и бизнес понимают существо проблемы и что и в какие сроки надо делать. Теперь нужно найти механизм, как привлечь внебюджетное финансирование. Если мы сейчас начнем, то арена появится в 2022 году», — рассуждает глава компании.





«Новосибирск — это город, где крайне популярны зимние виды спорта. Новосибирский болельщик, безусловно, заслуживает новой ледовой арены. Строительство послужит стартом для развития этой территории: коммуникации, дороги. Это важно и перспективно для города», — согласился мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







По словам Дмитрия Шатохина, арена будет рассчитана на 10–12 тыс. зрителей, стоимость — порядка 3,5–4 млрд руб. Она будет построена за счет внебюджетного финансирования, привлекать инвесторов планируется за счет комплексной застройки.





«Это будет комплексное развитие территории, где основополагающим и первым объектом будет ледовая арена. Когда будет сформирован проект, мы рассмотрим для себя вопрос, будем мы участвовать в аукционе или нет. Сейчас мы видим свою основную задачу сделать проект таким, чтобы на аукцион пришло максимальное количество людей. Сейчас это вопрос не бизнеса, а реализации стратегии развития клуба "Сибирь"», — сказал Шатохин. Он уточнил, что он «председатель совета директоров компании, которая организовывает проект».





Также на подписании меморандума показали возможные варианты развития территории.













Компания «Парк чемпионов»





По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Парк чемпионов» зарегистрировано в Москве в декабре 2016 года. Владельцы компании — ООО «Аллтек Девелопмент» (50 %) и бывший гендиректор «Сибантрацита», сейчас входящий в совет директоров компании, Дмитрий Шатохин (50 %). «Аллтек Девелопмент» — инвестиционно-строительная компания полного цикла, реализующая крупномасштабные проекты загородной недвижимости в Московской области, указано на сайте компании. Под управлением компании находятся 6 объектов на Киевском, Рублевском и Новорижском шоссе общей площадью более 400 га.





Дмитрий Шатохин

Предыстория







В мае 2016 года Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и губернатору НСО Владимиру Городецкому «определить источники финансирования и сроки строительства крытого спортивного объекта с искусственным льдом на территории Новосибирска». Еще одно поручение было дано Виталию Мутко — «разработать и утвердить комплекс мер по продвижению заявки на проведение в 2022 году в Новосибирске чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд».







Позже президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года, по всей вероятности, пройдет в Швеции, а не в России. А Новосибирск будет претендовать на молодежный чемпионат мира 2023 года, передавал ТАСС слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.







Площадка под строительство арены





В Новосибирск, посмотреть на площадку для будущей арены, приезжали помощник президента России Игорь Левитин и первый зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков. Построить стадион планируется на участке площадью порядка 40 га около метромоста на левом берегу Оби. Кроме самой ледовой арены на 12,5 тыс. мест на участке хотят разместить федеральный олимпийский центр хоккея с 4 катками, школу-интернат, общежитие для спортсменов и торгово-развлекательный центр. Планируется, что объект будет готов в 2021 году.







К спортивным объектам будет идти дорога, которая должна связать Бугринский, Октябрьский и запланированный 4-й мост, в середине метромоста разместится ранее запроектированная станция метро «Спортивная».







Ранее архитектор Геннадий Чибряков, проектировавший и начавший строить арену в этом месте еще в 1970-х годах, рассказывал, почему прежние проекты не были завершены.