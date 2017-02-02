Полиция вычислила торговку «алкогольными разносолами» при помощи меченых купюр

В Новосибирской области судебные приставы забрали у 30-летней жительницы Искитима сотню коробок c несертифицированным алкоголем.







«Нигде не работающая гражданка преимущественно занималась тем, что продавала из-под полы алкогольные разносолы по ценам гораздо ниже магазинных. Разумеется, у нее не было никаких документов, разрешающих реализацию горячительных напитков», — описали ситуацию в пресс-службе судебных приставов.







Полицейские узнали, что женщина торгует из гаража, пришли к ней и купили товар на меченые купюры. После этого в середине января суд оштрафовал женщину на 1500 руб. по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Кроме того, суд решил, что алкоголь нужно конфисковать.







Выполнить решение суда взялись приставы Искитима, на прошлой неделе они пришли к женщине и объяснили, что она должна оплатить штраф.







«После этого судебный пристав-исполнитель изъял 40 коробок водки, 30 коробок коньяка, 5 коробок портвейна, 5 коробок вина, 13 коробок с пятилитровыми бутылками этилового спирта, а также некоторое количество уже открытых коробок, для последующего уничтожения», — описали в управлении.

