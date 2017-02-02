Сотни новосибирцев ночью выстроились в длинную очередь у загса

2 февраля жители Новосибирска выстроились в очередь у Дворца бракосочетания, чтобы пожениться в красивую дату — 07.07.2017.





Фотографии и видео длинной очереди прислали в редакцию читатели НГС. Одна из девушек пояснила, что сегодня открылась запись на регистрацию брака на июль.







«Когда мы узнавали про эту дату в загсе, нам сказали, что обычно с 4 утра очередь занимают. А жених ехал вчера вечером, видит, народ стоит у входа, и решил подойти. А там уже с 6 вечера стояли в очереди, мы были 8-е примерно. Записывались на бумажку, народ там всю ночь ночевал в машинах. Все договорились, кто в какое время дежурит, и каждый по полчаса ночью дежурил. Я приехала к открытию, и уже была такая очередь», — рассказала девушка.







Она отметила, что около 8:30 в списке на подачу документов было 70 пар, а позже, около 9:30, у загса выстроилась очередь до входа в метро «Красный проспект». Температура воздуха ночью была около 11 градусов мороза.











Девушка пояснила, что они с молодым человеком долго выбирали дату свадьбы: пара хотела пожениться в июле и чтобы дата совпадала с отпуском обоих и выпадала на пятницу. Молодожены выбрали 7 июля и уже потом поняли, что это «красивая дата».







По словам девушки, на регистрацию брака 7 июля можно записаться через портал госуслуг, однако там запись на июль открывается позже.











Уже в начале января начальник Управления по делам ЗАГС Новосибирской области Людмила Дядченко говорила, что молодожены устроили ажиотаж вокруг очередной красивой даты 07.07.2017.





«Я возмущена. Я не знаю, откуда это пошло. В 2016 году такого ажиотажа не было, а впервые он появился 08.08.2008. Тут конец года, начало нового года — все звонки, все сайты наши забиты вопросами, как попасть на эту дату для регистрации брака», — говорила Дядченко.







При этом она рассказала, что специально поинтересовалась статистикой разводов пар, женившихся 08.08.2008, и узнала, что почти каждый третий брак распался.







Новосибирцы очень любят жениться в красивые даты. 10.10.2010 молодожены добились права сыграть свадьбы во Дворце бракосочетания, несмотря на то, что эта дата выпала на воскресенье. Около сотни пар, несмотря на мороз, поженились 12.12.2012, а 14.02.2014 поженились в 2,5 раза больше пар, чем в День святого Валентина в 2013 году.

