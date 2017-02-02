В Новосибирске замечена редкая и нахальная птица дубонос

Жительница Новосибирска Ольга Мыльникова заметила и сфотографировала необычную птицу, прилетевшую к ней на подоконник, — сотрудники зоопарка и орнитолог опознали дубоноса.







«Птица из семейства вьюрковых, для Новосибирска не самая распространенная. Я сам зимой в нашем городе дубоноса вижу впервые, а мой коллега говорит, что видел лет десять назад. Прошлым летом знакомый снял дубоноса, поедающего вишню на его даче. Пожертвовал урожаем ради красивых кадров», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.











Дубоноса Ольга Мыльникова сфотографировала на ул. Чигорина в Кировском районе. По словам девушки, птица вела себя нахально.





«Видели дубоноса в прошлую субботу, а сегодня эта птица сидела одна на кормушке и ела. А синицы на деревьях ждали и смотрели, когда же она насытится. И ведет она себя так всегда. Снегири и то скромнее, хотя бы своих подпускают», — рассказала сегодня НГС.НОВОСТИ Ольга Мыльникова.





Внешне дубонос напоминает большого воробья. Обитает в основном в средней полосе России. Алексей Яновский пояснил, что это перелетная птица, питаться предпочитает косточковыми — вишней, черемухой, а также клюет бутоны и почки.









