Женщина упала в шахту лифта в научном институте

Вечером 1 февраля новосибирские спасатели достали пожилую женщину из шахты лифта в Академгородке.





Как рассказал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин, женщина оступилась и упала с высоты в 7–8 м, когда открыла шахту лифта в нежилом здании, чтобы ее осмотреть. Сам лифт в это время был наверху.







Информация о падении 69-летней женщины в шахту лифта в Академгородке поступила в МАСС в 21:07. Когда спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы прибыли на место, там уже работали представители МЧС, сообщил Дмитрий Фокин.





По его словам, сотрудники экстренных служб осмотрели женщину, уложили ее на жесткий щит и при помощи альпинистского снаряжения подняли наверх. После этого пострадавшую увезла «скорая помощь».







Как уточнил Дмитрий Фокин, когда женщину подняли из шахты лифта, она была в сознании. «То есть она не то прям совсем разбилась очень сильно, предварительно там травмы — ушибы, ну а более точно только медики могут сказать», — пояснил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что происшествие случилось «в здании одного из институтов». По данным полиции, женщина жива, сейчас она находится в Центральной клинической больнице СО РАН. «Материалы переданы для проведения проверки в Следственный комитет», — отметили в пресс-службе.





В СУ СКР по Новосибирской области уточнили, что, по предварительной информации, травмы у женщины незначительные, а ее состояние оценивается как стабильное.













В конце прошлого года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как пьяная сотрудница центральной районной больницы в Куйбышеве упала в шахту неработающего лифта.

