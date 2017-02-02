Отбойник на Советском шоссе сдержал летевшую на «встречку» фуру
Вечером 1 февраля на левом берегу Новосибирска фура застряла в отбойнике на Советском шоссе.
Авария случилась ориентировочно в 21:30.
«Фура DAF врезалась в металлический отбойник на перекрестке Советского шоссе и проезда Автомобилистов. Предположительно, причиной стало неадекватное поведение водителя седана Toyota, который подрезал фуру», - рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что эта авария не попала в сводку с пострадавшими.
В конце января НГС рассказывал о том, как в районе ул. Сибиряков-Гвардейцев недалеко от пожарной части у фуры DAF с макулатурой задымились тормозные механизмы.
Елена Громкова
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