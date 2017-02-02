Отбойник на Советском шоссе сдержал летевшую на «встречку» фуру

Вечером 1 февраля на левом берегу Новосибирска фура застряла в отбойнике на Советском шоссе.


Отбойник на Советском шоссе сдержал летевшую на «встречку» фуру (видео)


Авария случилась ориентировочно в 21:30.


«Фура DAF врезалась в металлический отбойник на перекрестке Советского шоссе и проезда Автомобилистов. Предположительно, причиной стало неадекватное поведение водителя седана Toyota, который подрезал фуру», - рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что эта авария не попала в сводку с пострадавшими.



В конце января НГС рассказывал о том, как в районе ул. Сибиряков-Гвардейцев недалеко от пожарной части у фуры DAF с макулатурой задымились тормозные механизмы.

Елена Громкова
Видео youtube.com, канал Автоспас Мобильное приложение, скрин видео

Прочтений: 139
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено