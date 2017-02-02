Отбойник на Советском шоссе сдержал летевшую на «встречку» фуру

Вечером 1 февраля на левом берегу Новосибирска фура застряла в отбойнике на Советском шоссе.











Авария случилась ориентировочно в 21:30.







«Фура DAF врезалась в металлический отбойник на перекрестке Советского шоссе и проезда Автомобилистов. Предположительно, причиной стало неадекватное поведение водителя седана Toyota, который подрезал фуру», - рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что эта авария не попала в сводку с пострадавшими.











В конце января НГС рассказывал о том, как в районе ул. Сибиряков-Гвардейцев недалеко от пожарной части у фуры DAF с макулатурой задымились тормозные механизмы.

