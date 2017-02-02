В Новосибирске продают засушенный лист клевера за 6 миллионов

Новосибирец выставил на продажу засушенный и заламинированный лист клевера с шестью лепестками за 6 млн руб.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ под видом покупателя обратилась к продавцу по имени Александр, который разместил объявление на avito.ru. «Клевер был найден в прошлом году у подножия Гималайского кряжа. Заламинирован в ионизированный серебром полимер. Имеется возможность организовать прямой доступ к черешку без повреждения структуры, для осуществления ритуалов. Это могущественный артефакт, известный со времен кельтских друидов», — пояснил Александр, обосновывая высокую цену сушеного клевера.







По словам продавца, даже клевер с четырьмя лепестками встречается 1 на 10 тыс. С пятью, шестью лепестками — еще реже, а самый большой клевер, о котором известно Александру, — с 56 лепестками.







Кроме необычных растений новосибирцы время от времени выставляют на продажу экзотических животных. Так, НГС.НОВОСТИ уже писали о продаже лемура, львят и оленей.

