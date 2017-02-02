​Новосибирцы рассказали, как сильно задерживаются на работе

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснила, сколько человек в Новосибирске задерживаются на работе и как долго.







С 12 по 24 января специалисты опросили 977 сотрудников новосибирских компаний. Оказалось, что несколько раз в неделю остаются на работе больше положенного времени 42 % жителей нашего города. Примерно один раз в неделю задерживаются на рабочем месте 18 % респондентов,





а вот 16 % остаются на работе дольше положенного каждый день.





И только 6 % никогда не остаются на рабочем месте после окончания рабочего дня.







Чаще всего новосибирцы задерживаются на один-два часа — так ответили 60 % участников опроса. Каждый третий, если и остается после рабочего дня, то примерно минут на 30, на 3 часа и более задерживаются только 7 % новосибирцев.







Основными причинами, по которым новосибирцы обычно задерживаются на работе, оказались ситуации, когда срочно нужно выполнить какую-то работу или когда того требует руководство. Для 16 % респондентов в пустом офисе лучше работается, поэтому они готовы работать дольше положенного. Среди причин есть и «любовь к своей работе», когда вечером просто не получается остановиться.







«Если посмотреть данные по профессиональным сферам, то чаще остальных задерживаются на работе ежедневно работники банковской сферы и госсектора. Несколько раз в неделю приходится задерживаться тренерам и представителям сферы "Туризм, гостиницы, рестораны". Среди специалистов по управлению персоналом оказалось больше тех, кто никогда не задерживается на работе, их набралось 14 %», — передает HeadHunter.







Дольше других остаются на работе после окончания рабочего дня представители рабочих профессий и добывающей сферы, на 1–2 часа задерживаются сотрудники госсектора и юристы.







На прошлой неделе служба исследований Зарплата.ру рассказывала о причинах, по которым новосибирцы опаздывают на работу.