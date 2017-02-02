Водитель «Хонды» попытался проскочить «зебру» на мигающий зеленый и сбил пешехода

Вечером 1 февраля в новосибирском Академгородке «Хонда Цивик» сбила 23-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу.





«Закрытый перелом левого плеча у него», — описали состояние пострадавшего в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







ДТП произошло в 20:00 напротив Новосибирского политехнического лицея (дом № 3 к.1 по ул. Российской). По данным автоинспекции, 24-летний водитель «Хонды Цивик» ехал по ул. Российской со стороны ул. Иванова к ул. Демакова и сбил молодого человека, который пытался перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего увезли в больницу.





Как пояснил автоинспекторам водитель «Хонды», он ехал в правом ряду со скоростью не более 40 км/ч.





В это время на светофоре начал мигать зеленый свет, а на пешеходный переход с правой стороны от машины быстро вышел молодой человек.





Водитель утверждает, что посигналил ему, но ДТП избежать не смог, отмечают в группе пропаганды.





На прошлой неделе в Академгородке ослепленный солнцем водитель «Ниссана» сбил женщину на перекрестке, а после влетел во встречный «Сузуки».