Суровый снеговик «Сибири» стал самым ярким символом КХЛ  

На спортивном портале championat.com завершилось голосование за самый яркий талисман в КХЛ — победил снеговик новосибирской «Сибири».





«Борьба за первую строчку велась до последней минуты, долгое время маскоты "Сибири" и "Локомотива" имели равное количество голосов, однако на последнем отрезке талисману новосибирского клуба удалось вырваться вперед», — пишет «Чемпионат».







В итоге талисман ХК «Сибирь» — снеговик — занял первое место, вторым стал талисман ХК «Локомотив» — мишка, третье место у талисмана ХК «Трактор» — белого медведя.

Видео опубликовано ХК Сибирь (@hc_sibir) Дек 24 2016 в 1:45 PST





Фото опубликовано Наташа (@natasha_safonchik) Дек 3 2015 в 9:57 PST





Фото опубликовано HC_Traktor (@hc_traktor) Фев 1 2017 в 1:42 PST

Ранее хоккейный клуб «Сибирь» выпускал серию пазлов со своим талисманом-снеговиком и показал болельщикам мультфильм про борьбу снеговика с барсом и конем.

