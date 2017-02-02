Суровый снеговик «Сибири» стал самым ярким символом КХЛ
На спортивном портале championat.com завершилось голосование за самый яркий талисман в КХЛ — победил снеговик новосибирской «Сибири».
«Борьба за первую строчку велась до последней минуты, долгое время маскоты "Сибири" и "Локомотива" имели равное количество голосов, однако на последнем отрезке талисману новосибирского клуба удалось вырваться вперед», — пишет «Чемпионат».
В итоге талисман ХК «Сибирь» — снеговик — занял первое место, вторым стал талисман ХК «Локомотив» — мишка, третье место у талисмана ХК «Трактор» — белого медведя.
Ранее хоккейный клуб «Сибирь» выпускал серию пазлов со своим талисманом-снеговиком и показал болельщикам мультфильм про борьбу снеговика с барсом и конем.
Ксения Евдокимова
Фото hcsibir.ru (1), instagram.com