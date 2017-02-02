​Новосибирский хоккеист попал в состав олимпийской сборной

Пять игроков новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» вызваны в национальную и олимпийскую сборную страны.


Накануне Федерация хоккея России назвала состав сборных, которые будут участвовать в феврале в международных турнирах февраля.


«Национальная сборная примет участие в третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх, олимпийская сборная — команда игроков до 25 лет — в Кубке Словакии», — передает ФХР.


Новосибирский хоккеист попал в состав олимпийской сборной (фото)


В олимпийскую сборную вызвали защитника «Сибири» Федора Белякова.


«Олимпийская сборная, составленная из игроков до 25 лет, — ближайший резерв национальной команды, в нынешнем сезоне примет участие во втором турнире. 


9 февраля в Словакии наша команда встретится с национальной сборной хозяев в товарищеском матче (19:00 Мск), на следующий день в рамках полуфинала Кубка Словакии проведет матч с этим же соперником (20:00), а затем в финале (20:00) или матче за третье место (16:30) сыграет с участником другого полуфинала — Швейцария – Белоруссия», — рассказали ФХР.



В состав национальной сборной попали нападающие «Сибири» Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов.


«Национальная команда в рамках Шведских хоккейных игр проведет вынесенный матч в Санкт-Петербурге 9 февраля против Финляндии (19:30), а также два матча в Гётеборге 10 и 11 февраля против сборных Швеции (17:30 Мск) и Чехии (14:00)», — сообщает федерация.


Елена Громкова
Фото hcsibir.ru

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