Улицу Богдана Хмельницкого сковала пробка длиной 5 км

Сегодня, 2 февраля, в утренний час пик на ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска образовался крупный затор.







Длина пробки достигла 5 км на отрезке ул. Богдана Хмельницкого от ул. Тайгинской до ул. Новая Заря. По данным сервиса Яндекс.Пробки, около 8:00 утра эта пробка была самой длинной за всю неделю на этой магистрали.







Зато непривычно легко можно было проехать в утренний час пик по Каменской – Ипподромской. По направлению к Большевистской на магистрали ситуацию с пробками сервис оценил всего в 0 баллов, что на 3 балла ниже обычного. Также по Никитина – ГБШ по направлению в центр пробки были 3 балла, вместо привычных 6 баллов.







ДТП на пл. Станиславского затруднило дорогу к Димитровскому мосту со стороны ул. Станиславского и проезду Энергетиков.







Общая ситуация с пробками сегодня утром на дорогах Новосибирска оценивается на 5 баллов. Вчера на магистралях города было 7 баллов.