Спасатели достали руку ребенка, застрявшую в школьной батарее

Спасатели достали руку ребенка, застрявшую в школьной батарее

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска освободили руку 10-летней девочки, которая застряла в радиаторе отопления.


Вызов поступил вчера, 1 февраля, из школы Ленинского района. Спасатели МАСС попросили ее сотрудников по возможности перекрыть отопление и обязательно поливать руку девочки холодной водой.


«По прибытии на место спасатели МАСС оценили обстановку и освободили руку из радиатора отопления без помощи специального инструмента. Школьница в медицинской помощи не нуждается», — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе. 


В начале января спасатели МАСС помогли мальчику, который застрял ногой в бассейне аквапарка

Анна Наумцева
Фото vk.com/mass54

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