Спасатели достали руку ребенка, застрявшую в школьной батарее

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска освободили руку 10-летней девочки, которая застряла в радиаторе отопления.





Вызов поступил вчера, 1 февраля, из школы Ленинского района. Спасатели МАСС попросили ее сотрудников по возможности перекрыть отопление и обязательно поливать руку девочки холодной водой.







«По прибытии на место спасатели МАСС оценили обстановку и освободили руку из радиатора отопления без помощи специального инструмента. Школьница в медицинской помощи не нуждается», — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.







В начале января спасатели МАСС помогли мальчику, который застрял ногой в бассейне аквапарка.