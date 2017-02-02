В Шерегеше мужчина столкнулся со сноубордисткой и погиб

В Шерегеше мужчина столкнулся со сноубордисткой и погиб


Около 11 утра 1 февраля на горнолыжном курорте в Шерегеше насмерть разбился турист. По сообщению Следственного комитета по Кемеровской области, 31-летний житель Нефтьюганска спускался на лыжах с горы Зеленая по трассе «Доллар» и столкнулся с туристкой из Новосибирска.


«Она вызвала спасателей. В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался», — сообщают в кемеровском СК. По неподтвержденной официально информации, на погибшем не было шлема. На форумах любителей отдыха в Шерегеше очевидцы происшествия также пишут, что девушка заложила вираж слева направо и столкнулась с мужчиной, который ехал с горы прямо вниз.


Сама девушка попала в больницу, но, по сообщению кемеровских СМИ, не получила серьезных травм.


Это не первое ЧП в Шерегеше с участием новосибирцев — например, в марте прошлого года четверо сноубордистов заблудились в горах и едва не замерзли. Спасателям понадобилось около 3 часов, чтобы найти их и доставить в лагерь.

НГС.НОВОСТИ
Фото Геннадия Данилкина

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