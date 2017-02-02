Выпускники элитного вуза создали студенческое братство

Выпускники элитного вуза создали студенческое братство

27 января в Новосибирске зарегистрировали ассоциацию выпускников СибАГС, которая будет помогать студентам в стажировках и трудоустройстве и участвовать в образовательном процессе.


«Идея давно уже зрела. У нас есть студенческое братство, и мы просто это в какой-то степени формализировали, — рассказал председатель и учредитель Ассоциации выпускников СИУ-СибАГС «Спутник» Валентин Тиунов. — Академия за время своего существования выпустила около 20 тыс. выпускников — это достаточно серьезная цифра для новосибирского вуза, который функционирует, в отличие от НГУ, значительно меньшее количество лет».


По словам Тиунова, основная цель создания ассоциации — укрепление связей как между самими выпускниками, так и между выпускниками и академией.


Задача — помощь студентам по стажировке, трудоустройству, приглашению лекторов, тьюторов и привлечение их к образовательному процессу. Сейчас организация подписывает соответствующие партнерские соглашения.


«Членство в ассоциации свободное, в нее может войти не только выпускник или студент академии госслужбы, но и любое лицо, которое разделяет наши ценности, но мы понимаем, что в основном это будут выпускники», — признает Валентин Тиунов.


При этом членство в ассоциации бесплатное и добровольное. Подать заявление можно будет на сайте ассоциации — сейчас он находится в разработке.


В ближайшее время появится и ее символика, а также знаки принадлежности — в первую очередь значки, рассказал Тиунов.


Студенческие организации и корпорации широко распространены в Северной Америке и Европе. Самыми известными корпорациями в России сейчас являются НФХ, основанная группой студентов-медиков из Твери, и Fraternitas Ruthenica, объединяющая студентов нескольких университетов. Наиболее известное в мире объединение нескольких университетов носит название «Лига плюща».


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали об открытии в НГУ новой очной магистратуры, основанной на базе Школы анализа данных «Яндекса».

Лиза Пичугина
Фото Екатерины Калиневич

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