Водитель «Хонды» протаранил два авто, перегородил дорогу во дворе и сбежал

Новосибирец устроил два ДТП и скрылся, перегородив машиной проезд во дворе — убирать ее пришлось жильцам многоэтажки.









Ночью 1 февраля во дворе дома № 3 на ул. Лебедевского водитель Honda Civic врезался в клумбу у подъезда, из-за чего автомобиль откинуло на припаркованную вишневую «Хонду», принадлежащую одному из жильцов дома. От удара у автомобиля виновника выбило колесо, а у стоявшей «Хонды» замяло заднюю дверь и разбилось стекло. Водитель бросил заведенную машину, даже не переведя коробку передач на положение P, и убежал. Жильцы дома предположили, что 30-летний мужчина был пьян.







Как рассказала член совета дома Наталья, белая «Хонда» стояла поперек дороги у подъезда до самого утра, хотя инцидент произошел около часа ночи и очевидцы сразу же вызвали экипаж ДПС.









«Утром мне позвонил дворник, сказал, что во дворе стоит автомобиль и мешает проезду. Я связалась с родителями владельца, и мы ее отогнали», — поделилась Наталья.







Еще одна живущая в этом доме женщина рассказала, что ее супруг увидел убегавшего с места аварии виновника. «Мы ложились спать, когда услышали удар и сработавшую сигнализацию, муж быстро спустился во двор и увидел разбитую "Хонду", перегородившую проезд по диагонали», — рассказала Екатерина. По ее словам, супруг заметил убегавшего от разбитой машины парня, кричал ему с просьбой остановиться, однако тот скрылся. После этого она позвонила владелице припаркованной «Хонды», и они вместе вызвали экипаж ДПС.









«Парень скрылся в нетрезвом состоянии.





Ночью приехал экипаж ДПС, постоял и уехал, через два часа приехал еще один наряд полиции и тоже отказался эвакуировать машину», — рассказала владелица вишневой «Хонды».







По ее словам, полицейские сослались на то, что территория является придворовой, они не могут забирать отсюда автомобили и предложили жильцам отодвинуть мешающую проезду машину самим.







Позже выяснилось, инцидент с участием лихача на «Хонде» был не единственным в эту ночь.





Незадолго до этого он врезался в стоявший неподалеку на неохраняемой стоянке Mercedes-Benz вишневого цвета. Его владелец сообщил, что в результате удара у немецкого седана оказался разбит передний бампер.





«Видимо, он разворачивался рядом, задел мою машину, испугался и поехал дальше во двор, где произошла еще одна авария», — предположил хозяин «Мерседеса» Игорь.





Автоюрист Денис Алмазов предостерег горожан самостоятельной «эвакуации» чужих авто из дворов: «Эвакуировать во дворе автомобиль собственными средствами не рекомендуется, потому что это частная собственность, соответственно, могут быть причинены повреждения, и собственник имеет право предъявить претензии».





По его словам, необходимо дождаться хозяина, сотрудники ГИБДД также не имеют полномочий эвакуировать мешающую машину за исключением магистралей.





«Только на дорогах, где действуют правила дорожного движения, на придомовой территории нет — это частная собственность, их (ГИБДД) полномочия тут не действуют, и эвакуировать автомобиль они не имеют права», — подчеркнул Денис.







Как сообщил НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы городского управления ГИБДД Сергей Страдымов, в подобной ситуации действительно необходимо дожидаться хозяина машины, а также не стоит торопиться с выводами о том, что водитель был нетрезв.





«Кто его освидетельствовал? Может, у него с сердцем плохо стало от расстройств, или инсульт случился?» — сказал Страдымов. Он также добавил, что независимо от причин аварии, водителю грозит лишение прав. Если он не придет в участок сам, то полиция объявит его в розыск.







Сейчас владельцы разбитых машин решают, кто и каким образом будет возмещать нанесенный им ущерб. Они боятся, что виновник отсидится и будет невозможно доказать, что за руль мужчина сел пьяным.