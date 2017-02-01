УФАС поставило точку в споре о больших сосисках

Антимонопольная служба Новосибирской области оштрафовала компанию «Торговый дом "Торговая площадь"» на 100 тыс. руб. за недобросовестную конкуренцию.



Как сообщалось ранее, дело против группы компаний «Торговая площадь» УФАС возбудило после жалобы другого крупного производителя колбасы — «Сибирской продовольственной компании». Эта компания пожаловалась на упаковку одного из видов продукции «Торговой площади» под брендом «ЗDОРОВАЯ СОСИСКА». В «Сибирской продовольственной компании» сочли эту упаковку слишком похожей на ее собственный продукт под товарным знаком «БОЛЬШАЯ SOSИCKА».







В частности, «Сибирская продовольственная компания» указала, что на упаковке «Торговой площади» тоже изображена сосиска с выраженной мимикой и столовыми приборами. А слово «ЗДОРОВАЯ» на упаковке, по мнению заявителя, синонимично слову «БОЛЬШАЯ», так как этот продукт по своей форме больше сосиски привычных размеров, следует из материалов УФАС.







Чтобы доказать свою позицию, «Сибирская продовольственная компания» представила в антимонопольную службу результаты исследований, которые подтверждают, что из-за сходства изображений покупатели могут путать «ЗDОРОВУЮ СОСИСКУ» и «БОЛЬШУЮ SOSИCKУ».











Группа компаний «Торговая площадь» в свою очередь заявила, что изображения на упаковках сосисок различаются по характеру, смыслу и сочетанию цветов, а анимированные персонажи сосисок известны с середины XX века,





поэтому «Сибирская продовольственная компания» не может обладать исключительными правами на использование этого персонажа. Кроме того, «Торговая площадь» показала результаты маркетингового исследования, которые доказывают, что покупатели не могут спутать «ЗDОРОВУЮ СОСИСКУ» и «БОЛЬШУЮ SOSИCKУ». А летом 2016 года ответчик изменил дизайн упаковки сосисок, говорится в материалах дела.







УФАС по Новосибирской области встало на сторону «Сибирской продовольственной компании» и признало, что упаковки сосисок похожи.





«Обе упаковки выполнены в одинаковой манере исполнения: изображение анимированной сосиски (с глазами, открытым ртом, в головном уборе), держащей в руках столовые (или иные) приборы <…> В написании "Большая SOSиска" имеется латиница ("SOS"), в написании "ЗDоровая сосиска" также имеется латиница ("D")», — говорится в постановлении антимонопольного ведомства.







10 января 2017 года антимонопольная служба оштрафовала ООО «ТД Торговая площадь» на 100 тыс. руб. по ст. 14.33 КоАП (недобросовестная конкуренция).