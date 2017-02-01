После уборки двора иномарка оказалась на снежном пьедестале

После уборки двора иномарка оказалась на снежном пьедестале (фото)

Жительница микрорайона «Родники» в Новосибирске Евгения Антонова заметила и сфотографировала красный «Форд», который после уборки снега попал на пьедестал.


«О наболевшем, о снеге. Вот так его убирают в отдаленных "Родниках", до асфальта», — рассказала читательница НГС, приславшая в редакцию фотографию сегодня, 1 февраля.


На фото иномарку окружает пьедестал из снега толщиной несколько десятков сантиметров, остальная территория очищена до блеска. Задняя часть машины практически в сугробе.


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о джипе, который сумел припарковаться прямо на вершине сугроба за оперным театром в центре города.


Также сегодня власти города отчитались, что в этом году вывезли в 2,5 раза больше снега, чем в прошлом.

Анна Наумцева
Фото Евгении Антоновой

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