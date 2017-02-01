В ТЦ «Аура» закрылся ресторан известной американской сети

В ТЦ «Аура» закрылся ресторан известной американской сети (фото)


Ресторан T.G.I. Friday's в ТРЦ «Аура» закрылся, на его месте идут ремонтные работы.


Как сообщили в самом ТЦ, случилось это еще на прошлой неделе. Сейчас все пространство, которое занимало это заведение, включая точку закусочной Wokker, закрыто рекламным баннером «Ауры».


В ТЦ «Аура» закрылся ресторан известной американской сети (фото)


Ранее в «Ауре» говорили, что намерены начать работы по «реконцепции фуд-корта» в I квартале и что в зону этих работ попадает и помещение, которое занимают рестораны T.G.I. Friday's и «Иль Патио». При этом, если «Иль Патио» просто переезжает — этот ресторан должен открыться весной на другой площадке также на 4-м этаже «Ауры», то T.G.I. Friday's просто закрыт.


В ТЦ «Аура» закрылся ресторан известной американской сети (фото)


Сеть T.G.I. Friday's (название расшифровывается как Thank God it's Friday — «Слава Богу, сегодня пятница») была основана в 1965 году в Нью-Йорке и сейчас насчитывает больше 900 ресторанов в более чем 60 странах. В России ее развивает корпорация «Росинтер», у которой работает 15 заведений в Москве и Подмосковье, два в Санкт-Петербурге и по одному в Екатеринбурге и Омске. В Новосибирске единственный ресторан T.G.I. Friday's открылся весной 2012 года в «Ауре».


В ТЦ «Аура» закрылся ресторан известной американской сети (фото)


В «Росинтере» не комментируют закрытие заведения в Новосибирске. Однако уже известно, что в феврале-марте в «Ауре» должно начать работать кафе новой концепции корпорации «Шикари» (паназиатская кухня).


Ранее с новосибирского рынка уходила другая американская сеть Carl's Jr., однако в прошлом году она вернулась на местный рынок с другим партнером-франчайзи. T.G.I. Friday's, впрочем, была единственным международным ресторанным брендом сегмента casual dining (рестораны умеренных цен для повседневного посещения). Все прочие международные сети, работающие в Новосибирске, относятся к категории fast food (быстрого питания).

Стас Соколов
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