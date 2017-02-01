МЧС готовит подрывников для спасения Новосибирской области от паводка

По предварительному сценарию Новосибирских спасателей, в зону подтопления весенним паводком попадают 16 населенных пунктов в 10 районах НСО.







В общей сложности в этих районах живет 19, 5 тыс. чел.





«Наше ведомство, как всегда, исходит из наихудшего варианта событий. Ведется планомерная подготовка. Построили комплексную систему экстренного оповещения населения, которая будет реагировать на повышение уровня воды. Готовятся две команды подрывников. В январе в главное управление поступили 10 беспилотных летательных аппаратов, всего их теперь 13», — рассказал сегодня, 1 февраля, Василий Тропин, начальник Управления гражданской защиты ГУ СЧС России по НСО на встрече с журналистами в пресс-центре ГТРК.







Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра отметил, что прогноза по паводку еще нет, но гидрологи уже анализируют некоторые факторы. «Во-первых, осеннее увлажнение почвы оценивается как дефицитное, 42–44 % от нормы, также глубина промерзания в среднем ниже нормы. Это будет работать на уменьшение амплитуды паводка (это значит, что вода может лучше впитаться в почву и паводок может оказаться слабее. — А.Н.). Но запасы воды в почве максимальные, до 199 %, это практически две нормы», — говорит синоптик и подчеркивает, что немаловажную роль сыграет, будет ли в Новосибирске теплый март.







В качестве примера того, что паводок не очень зависит от количества осадков зимой, Ренад Ягудин привел ситуацию 1997 года, когда в горах Алтая и на равнинах было очень много снега. Все экстренные службы тогда нацелились на экстремальный размер половодья. Но наступил сухой жаркий апрель, и вся влага испарилась. Никакой катастрофы не произошло.







«Второй пример из 2004 года — тогда не было особых запасов снега и половодье ждали в среднем объеме. И вот наступает середина апреля. В течение 3–4 дней в горах Алтая выпадает жуткое количество снега. 3–4 месячных нормы, сформировалась мощная волна половодья, которая хлынула вниз по Оби, затопляя Барнаул, Бийск, Кемерово и т.д. Так что нельзя ничего точно за три месяца предсказать. У нас Сибирь, у нас изменчивая погода», — говорит Ренад Ягудин.







Ранее в мэрии назвали примерный список улиц Новосибирска, которым грозит паводок.