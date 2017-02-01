Полицейские отыскали пропавшую девушку в белой бейсболке

Полицейские отыскали пропавшую девушку в белой бейсболке (фото)

Днем 1 февраля в Новосибирске сотрудники уголовного розыска нашли пропавшую 14-летнюю Анастасию Селезневу в ТРЦ «Ройял Парк».


«Пропавшая была найдена сегодня в одном из торговых центров Заельцовского района. Сейчас она находится в полиции. Предварительно установлено, что ребенок находился у своих знакомых в Новосибирске», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Девочка нашлась после того, как полиция объявила ее в розыск и о ней написали СМИ. Анастасия пропала 30 января.

 

Между 16:00 и 18:00 она ушла из дома, на связь с родителями после этого девушка не выходила.


«Была одета в черную парку, черные подвернутые снизу джинсы, белые носки, черные кроссовки с буквой N, темно-коричневый шарф, белую бейсболку», — сообщали приметы пропавшей в полиции.


Полицейские отыскали пропавшую девушку в белой бейсболке (фото)


Елена Громкова
Фото 54.мвд.рф

Прочтений: 4532
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено