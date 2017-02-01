Полицейские отыскали пропавшую девушку в белой бейсболке

Днем 1 февраля в Новосибирске сотрудники уголовного розыска нашли пропавшую 14-летнюю Анастасию Селезневу в ТРЦ «Ройял Парк».







«Пропавшая была найдена сегодня в одном из торговых центров Заельцовского района. Сейчас она находится в полиции. Предварительно установлено, что ребенок находился у своих знакомых в Новосибирске», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Девочка нашлась после того, как полиция объявила ее в розыск и о ней написали СМИ. Анастасия пропала 30 января.

Между 16:00 и 18:00 она ушла из дома, на связь с родителями после этого девушка не выходила.







«Была одета в черную парку, черные подвернутые снизу джинсы, белые носки, черные кроссовки с буквой N, темно-коричневый шарф, белую бейсболку», — сообщали приметы пропавшей в полиции.









