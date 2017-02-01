На восстановление дорог после ремонта теплотрасс потратят 18 миллионов

В Новосибирске «Агентство специального снабжения» нашло подрядчика, который будет восстанавливать дороги и тротуары после ремонта на теплотрассах.







Контракт стоимостью 17,8 млн руб. выиграл «Новосибдорстрой».







Компания будет восстанавливать благоустройство в Центральном округе, Дзержинском, Калининском, Октябрьском, Первомайском районах. Срок контракта — с марта по декабрь 2017 года.







Победитель должен будет восстанавливать проезды, тротуары, газоны, асфальт и бетон на отмостках, возвращать на место люки. При необходимости компании нужно будет заниматься озеленением и вывозить мусор.





Ремонт оплатит «Автотранспортное предприятие», которое является «дочкой» АО «СИБЭКО».





Сейчас «Агентство специального снабжения» еще принимает заявки на заключение аналогичного контракта в Кировском, Ленинском и Советском районах. Начальная цена этого договора — 20 млн руб.







В начале августа 2016 года перед началом отопительного сезона мэр Новосибирска Анатолий Локоть напоминал энергетикам о необходимости восстанавливать разрушенные газоны после замены труб.