На восстановление дорог после ремонта теплотрасс потратят 18 миллионов

На восстановление дорог после ремонта теплотрасс потратят 18 миллионов

В Новосибирске «Агентство специального снабжения» нашло подрядчика, который будет восстанавливать дороги и тротуары после ремонта на теплотрассах.


Контракт стоимостью 17,8 млн руб. выиграл «Новосибдорстрой».


Компания будет восстанавливать благоустройство в Центральном округе, Дзержинском, Калининском, Октябрьском, Первомайском районах. Срок контракта — с марта по декабрь 2017 года.


Победитель должен будет восстанавливать проезды, тротуары, газоны, асфальт и бетон на отмостках, возвращать на место люки. При необходимости компании нужно будет заниматься озеленением и вывозить мусор.


Ремонт оплатит «Автотранспортное предприятие», которое является «дочкой» АО «СИБЭКО».


Сейчас «Агентство специального снабжения» еще принимает заявки на заключение аналогичного контракта в Кировском, Ленинском и Советском районах. Начальная цена этого договора — 20 млн руб.


В начале августа 2016 года перед началом отопительного сезона мэр Новосибирска Анатолий Локоть напоминал энергетикам о необходимости восстанавливать разрушенные газоны после замены труб.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой

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