Ложные покупатели с газовым револьвером забрали у новосибирца «Инфинити»

В Новосибирске суд приговорил к реальным срокам двух мужчин, которые напали с револьвером на продавца «Инфинити» и отобрали у него машину.





Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, владелец Infiniti FX 35 решил продать машину и договорился о встрече с двумя потенциальными покупателями. 12 ноября 2015 года они встретились в районе МЖК «Восточный». При встрече потенциальные покупатели напали на продавца и, угрожая ему револьвером, отобрали машину.







Спустя 5 дней полицейские задержали подозреваемых, изъяли у них револьвер и чужую «Инфинити».







Как рассказала сегодня, 1 февраля, старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова, лжепокупатели Владимир Кузеванов и Александр Корзников раньше не были знакомы с владельцем машины, о продаже «Инфинити» они узнали из объявления.





Во время встречи мужчины осмотрели автомобиль, а потом попросили владельца сесть к ним в салон «Лексуса». В машине они начали угрожать мужчине газовым револьвером «Домино-308» и требовать у него 300 тыс. руб. А поскольку денег у продавца с собой не было, то лжепокупатели забрали у него ключи от «Инфинити».







После этого один из нападавших пересел в «Инфинити», а владельца машины довезли на «Лексусе» до ул. Большевистской и оставили возле дома № 34, рассказала Наталья Чернова. По ее словам, за рулем «Лексуса» был еще один — третий — мужчина, но он по уголовному делу не проходил, так как в нападении не участвовал.







По версии самих подсудимых, то, что они сделали в этот день, неправильно расценивать как разбой. Как пояснили мужчины, это был способ воздействия на владельца «Инфинити», который якобы задолжал их знакомым деньги.





«[Подсудимые утверждали, что] умысла на хищение у них не было, что все это было из добрых побуждений и автомобиль они намеревались вернуть — взяли просто в залог и договорились, что потерпевший должен вернуть им 300 тыс., а ему тогда возвратят автомобиль»,





— рассказала гособвинитель.







При этом сам автовладелец пояснил, что долгов ни перед кем у него не было, а ключи от машины он отдал нападавшим, потому что испугался угроз.







30 января Октябрьский районный суд вынес приговор участникам нападения. Владимира Кузеванова суд признал виновным в разбойном нападении (ст. 162 УК РФ), а ранее судимого Александра Корзникова еще и в незаконном приобретении и ношении оружия (ст. 222 УК РФ). В итоге Корзников получил 8 лет колонии строгого режима, а Кузеванов — 7 лет колонии строгого режима, отметила гособвинитель.







Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.