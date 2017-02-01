Мальчик провалился в колодец рядом со школой в центре Новосибирска

Утром 1 февраля на детской площадке по ул. Мичурина рядом с Центральным парком в Новосибирске мальчик провалился по пояс в канализационный люк.


Мальчик провалился в колодец рядом со школой в центре Новосибирска (фото)


«Мальчик зацепился за край колодца, застряв между крышкой и краем колодца. К счастью, рядом было несколько взрослых, ребенка сразу же достали», — рассказала жительница Новосибирска Галина А. По ее словам, мальчику на вид около 8 лет, он просто наступил на один из двух канализационных люков на детской площадке между домом на ул. Мичурина, 9 и средней школой «Перспектива». В итоге ребенок провалился по пояс.


Мальчик провалился в колодец рядом со школой в центре Новосибирска (фото)


Мальчику повезло, что рядом было несколько взрослых — они за несколько секунд вытащили ребенка и задвинули крышку на место.


«При осмотре выяснилось, что крышка хоть и тяжелая, но очень подвижная. Она самопроизвольно переворачивается, если на люк наступить ногой. Ребенок даже без усилий, чисто случайно смог привести ее в движение. Он просто наступил», — добавила Галина.


Мальчик провалился в колодец рядом со школой в центре Новосибирска (фото)


Сейчас, по данным первого заместителя гендиректора управляющей компании «СПАС-Дом» Андрея Харланова, люки закрыты.


«Они закрыты оба, я по ним попрыгал. Такие события если происходят, все знают об этом. Я побольше мальчика, потяжелее… Я на нем (люке. — М.М.) прыгал, да он "играет", но не проворачивается никуда, ничего», — добавил представитель компании.


Он отметил, что информация очевидцев — «либо выдумка, либо кто-то специально открывал».


Мальчик провалился в колодец рядом со школой в центре Новосибирска (фото)


В январе новосибирцы падали в открытые люки теплотрасс — 6-летняя девочка даже получила черепно-мозговую травму.

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

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