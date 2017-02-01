Медведев вернул новосибирцам 19 миллионов за капремонт

Правительство РФ выделило Новосибирской области 19,4 млн руб. на компенсацию взносов за капремонт одиноким пенсионерам.





На сайте Правительства РФ 1 февраля появилось постановление о компенсации жителям старше 70 лет взносов на капремонт. Подписал постановление Дмитрий Медведев. Всего правительство выделило субсидии в 2,38 млрд руб. и распределило их между 85 субъектами федерации.







Как следует из постановления, Новосибирская область получит 19 млн 476 тыс. руб.







На льготу в размере 50 % смогут рассчитывать одинокие безработные новосибирцы старше 70 лет. 80-летние жители региона освобождаются от уплаты взносов на капремонт, если они живут одни или с членом семьи такого же возраста.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что в 2017 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт вырастет и составит 6,45 руб. в расчете на 1 кв. м жилья вместо 6,10 руб.







В конце 2016 года взносы за капремонт платили 78 % жителей Новосибирской области.





Начальник департамента энергетики и ЖКХ Андрей Колмаков рассказывал, что за 2016 год удалось капитально отремонтировать 410 домов постройки конца 50-х – начала 70-х годов. Большинство отремонтированных высоток — в Центральном округе, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах. При этом департамент был вынужден расторгнуть 156 договоров с подрядчиками из-за некачественно проведенных работ.







Также Правительство РФ выделило 10 млн руб. на компенсацию платы за капремонт уральским пенсионерам — об этом сообщает портал e1.ru

