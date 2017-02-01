Медведев вернул новосибирцам 19 миллионов за капремонт

Медведев вернул новосибирцам 19 миллионов за капремонт

Правительство РФ выделило Новосибирской области 19,4 млн руб. на компенсацию взносов за капремонт одиноким пенсионерам.


На сайте Правительства РФ 1 февраля появилось постановление о компенсации жителям старше 70 лет взносов на капремонт. Подписал постановление Дмитрий Медведев. Всего правительство выделило субсидии в 2,38 млрд руб. и распределило их между 85 субъектами федерации.


Как следует из постановления, Новосибирская область получит 19 млн 476 тыс. руб.


На льготу в размере 50 % смогут рассчитывать одинокие безработные новосибирцы старше 70 лет. 80-летние жители региона освобождаются от уплаты взносов на капремонт, если они живут одни или с членом семьи такого же возраста.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что в 2017 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт вырастет и составит 6,45 руб. в расчете на 1 кв. м жилья вместо 6,10 руб.


В конце 2016 года взносы за капремонт платили 78 % жителей Новосибирской области. 


Начальник департамента энергетики и ЖКХ Андрей Колмаков рассказывал, что за 2016 год удалось капитально отремонтировать 410 домов постройки конца 50-х – начала 70-х годов. Большинство отремонтированных высоток — в Центральном округе, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах. При этом департамент был вынужден расторгнуть 156 договоров с подрядчиками из-за некачественно проведенных работ.


Также Правительство РФ выделило 10 млн руб. на компенсацию платы за капремонт уральским пенсионерам — об этом сообщает портал e1.ru

Ксения Евдокимова

Фото Анны Золотовой 

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