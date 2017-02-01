Дорожники назвали 9 улиц с недоработками в уборке снега

Власти Новосибирска признали, что некоторые дороги сузились до 1,5 полос, несмотря на то, что в этом году из города вывезли в 2,5 раза больше снега, чем в прошлом.





«На сегодня у нас вывезено снега больше 2,5 млн куб. м, это и улично-дорожная сеть, и дворовые территории, и хозяйствующие субъекты. Если сравнивать с прошлым годом, то в это же время из города было вывезено примерно 900 тыс. куб. м», — отчитался начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергей Райхман.







При этом он сказал, что дорожники на некоторых улицах не успевают убирать снег и дорога получается сужена до 1,5 полос.





Глава департамента уточнил, что такая ситуация возникала на ул. Кирова, Крылова, Достоевского, Державина, Советской, Урицкого, Бориса Богаткова, Широкой, Немировича-Данченко и других улицах.







Райхман добавил, что подспорьем для города по утилизации снега стала вторая снегоплавильная станция. Но двух станций городу недостаточно, считает Райхман, — их нужно по 2–3 штуки на каждом берегу. Однако в бюджете города нет денег даже на одну снегоплавильную станцию — ее примерная стоимость 250 млн руб.







«На сегодняшний день два инвестора есть, мы ведем переговоры. Но пока инвестора, который бы публично согласился строить третью снегоплавильную станцию, нет.





Тут еще важный момент — выбор места для станции. Очень жесткие требования по техническим условиям — это и наличие газопровода, канализования, технические условия по электроэнергии», — отметил Райхман.







Он добавил, что в городе сейчас недокомплект техники для уборки улиц примерно на 30 % и в бюджете города на 2017 год заложены 70 млн руб. на покупку новых машин. «Но тем не менее та техника, которая у нас есть, позволяет убирать город», — заявил Райхман.







Недавно дорожники протестировали работу мини-погрузчика, который убирает снег с тротуаров в 5 раз быстрее, чем бригада рабочих с лопатами.