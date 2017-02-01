От огромной елки на площади Ленина осталась одна верхушка





В Новосибирске на пл. Ленина разобрали 22-метровую елку.







По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, 1 февраля около 14 часов рабочие разобрали 22-метровую елку в ледовом городке на пл. Ленина, который был построен к Новому году.







Разбирать праздничную площадку начали несколько дней назад — сначала засыпали каток и убрали навесы. 30 января рабочие начали пилить ледяные скульптуры. Накануне горожане разграбили ледовый городок — как сообщили очевидцы, из 15 больших шаров освещения осталось только 11, но и почти со всех них кто-то скрутил лампочки.









Напомним, ледовый городок «Новогоднее Заповедье» был торжественно открыт на пл. Ленина 23 декабря. Новогодний городок был выполнен в тематике Новосибирского зоопарка. 22-метровую елку поставили не на катке, как прошлой зимой, а отнесли в сторону, чтобы люди могли спокойно фотографироваться и не мешать катающимся.