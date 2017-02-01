​Над Новосибирском собрался парад небесных тел

Над Новосибирском собрался парад небесных тел (фото)

Ближайшей ночью новосибирцы смогут увидеть в небе над городом парад Луны, Марса и Венеры.


«На вечернем небе в одном секторе достаточно высоко над горизонтом невооруженным глазом видны две планеты Венера и Марс. Венера затмевает своей яркостью и красотой Марс, так как в пространстве она приближается к Земле, ее угловой диаметр и блеск увеличивается, а Марс, наоборот, удаляется, а значит, и марсианский диск уменьшается», — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Сегодня, 1 февраля, к этим планетам присоединилась и Луна.


«Все эти небесные объекты выстроились в одну линию. Если вооружиться телескопом или биноклем, то можно увидеть в этой же части неба планеты Уран и Нептун», — добавили в научном центре.


В ночь с 17 на 18 января новосибирцы могли наблюдать в небе противостояние самого яркого астероида Веста, Солнца и Земли.

Елена Громкова
Скрин программы Stellarium предоставлен центром «Планетарий»

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