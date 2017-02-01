14-летняя девочка в белой кепке пошла за покупками и пропала

14-летняя девочка в белой кепке пошла за покупками и пропала (фото)

Новосибирские полицейские просят помочь в поисках 14-летней Анастасии Селезневой, которая почти двое суток назад ушла из дома и пропала.


«Была одета в черную парку, черные подвернутые снизу джинсы, белые носки, черные кроссовки с буквой N, темно-коричневый шарф, белую бейсболку», — сообщили приметы пропавшей девушки в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.


Как уточнили в полиции, Анастасия Селезнева пропала вечером в понедельник, 30 января. Между 16:00 и 18:00 она ушла из дома в Заельцовском районе и до сих пор не вернулась. На связь с родителями девушка не выходит. У полиции есть сведения, что в тот вечер она могла пойти в ТРК «Ройял Парк». Сейчас эту информацию проверяют.


Как следует из ориентировки, пропавшей девушке около 16 лет на вид. Ее рост — 158 см. У нее среднее телосложение, серо-голубые глаза, стрижка каре, светло-русые волосы тонированы в каштановый цвет.


Всех, кто видел Анастасию Селезневу после 18:00 30 января или знает о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по тел.: 232-10-25 или 232-10-02.


Ранее в полицию поступило заявление о розыске 28-летней Екатерины Полетаевой, вещи которой были найдены 30 января на Октябрьском мосту.

Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф

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