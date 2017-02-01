После трагедии в конном клубе в Новосибирске почистили почти 1,5 тысячи крыш

После трагедии в конном клубе в Новосибирске почистили почти 1,5 тысячи крыш

Власти Новосибирска отчитались об очистке дворов и крыш от снега.


«С 3 января был организован ежесуточный мониторинг. Мы ежедневно через администрации районов со всех УК, ТСЖ и ТСН имеем информацию как о планах по уборке внутридомовых территорий на день, так и о результатах проведенной уборки», — рассказал начальник департамента энергетики и ЖКХ Андрей Колмаков.


Всего департамент контролирует 8111 домов в Новосибирске. Сегодня до асфальта очищено 4767 дворов, всего с придомовых территорий вывезено 110 тыс. куб. м снега.


От снега и сосулек управляющие организации очистили 1468 крыш, остальные должны почистить кровли до 10 марта.


«Сейчас идет серьезная работа по сбросу снега с кровли и зачастую, если УК организовала сброс снега, то исполнитель этой работы должен этот снег убрать с тротуара. Кто-то это делает, кто-то — нет, поправляем эту ситуацию. В любом случае снег с тротуара должен быть убран», — добавил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергей Райхман.


Сброшенный с крыши здания на ул. Советской снег остался на тротуаре
Сброшенный с крыши здания на ул. Советской снег остался на тротуаре


В пресс-службе ГУ МЧС России по НСО сообщали, что на 27 января в Новосибирске и области за неделю были почищены от снега кровли более 4 тыс. объектов.


«Под особым контролем находятся объекты культурно-развлекательного, социального, образовательного, спортивного, торгового назначения. Мера связана с сезонным риском возникновения чрезвычайных происшествий из-за скопления большого объема снега на крышах зданий», — отмечали в МЧС.


На 27 января в МЧС проверили более 5 тыс. зданий и нашли более 500 недостатков, составили 150 административных протоколов об административных правонарушениях. Массово проверить крыши потребовало правительство области после обрушения конного клуба.

Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Калиневич (1), Ксении Евдокимовой (2)

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