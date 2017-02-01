Иномарку закрутило от удара о почтовую машину и отбросило на автобус

Утром 1 февраля в Новосибирске рядом с Нарымским сквером «Рено» вылетел на перекресток, устроил аварию с почтовой машиной и оказался на встречной полосе.









Авария случилась на перекрестке улиц Нарымская и 1905 года — по словам очевидца, иномарка проехала на красный свет.







«Я ждала, когда загорится зеленый, чтобы перейти дорогу. Зеленый загорелся, два ряда первых остановилось, а по третьему ряду продолжала мчаться машина — "Рено". Он ехал по ул. Нарымской со стороны пл. Трубникова в сторону цирка. В это время соответственно загорелся зеленый свет тем машинам, которые ехали по ул. 1905 года», — рассказала НГС.НОВОСТИ очевидец аварии Татьяна Штабель.







Она пояснила, что в это время как раз по ул. 1905 года ехал почтовый автомобиль со стороны вокзала. В итоге «Рено» въехал в эту машину, ее откинуло на островок безопасности — она там снесла указатели.















«Само "Рено" отбросило на "встречку", закрутило, и она врезалась в 64-й автобус, который там стоял на светофоре», — описала Татьяна.









Она добавила, что в аварии никто не пострадал, только у водителя «Рено» было лицо в крови, но он отказался вызывать «скорую». Пассажиры вышли из автобуса, который остался стоять с отломанным бампером. «Рено» оказался побит со всех сторон.







Татьяна вместе с еще одной свидетельницей остановили машину ДПС, которая проезжала мимо, автоинспекторы стали разбираться в случившемся, после приехали аварийные комиссары.





«Мужчина из "Рено" утверждал, что он ехал на зеленый. Мы, конечно, как свидетели жутко этому возмутились, потому что свет был красным», — отметила женщина.







В середине января НГС.НОВОСТИ писали про аварию на перекрестке в Ленинском районе — тогда в ДТП попали 4 автомобиля.