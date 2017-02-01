Власти отсудили у кирпичного завода миллион за вредные выбросы

Власти отсудили у кирпичного завода миллион за вредные выбросы

В 2015 году «Гусинобродский кирпичный завод» не выплатил департаменту 980 тыс. руб. за вред окружающей среде — властям удалось отсудить деньги.


«В соответствии со статьей 16 Закона N 7-ФЗ негативное воздействие на окружающую среду является платным», — сказано в документе.


Кирпичный завод находится в селе Гусиный Брод, в 14 км от границы Октябрьского района Новосибирска, недалеко от ж/д станции Новолуговая. Согласно тексту решения, предприятие производит «выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными и передвижными объектами, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, фактическое размещение отходов производства и потребления, подпадающие под виды негативного воздействия на окружающую среду».


За пользование природой и загрязнения в пределах нормы предприятия обязаны платить в бюджет через Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу.


В I–IV кварталы 2015 года предприятие этого не делало, сумма задолженности составила около 980 тыс. руб., в результате чего Департамент решил обратиться в суд.


Суд принял решение взыскать с предприятия задолженность в полном размере, решение может быть обжаловано.


По данным сайта «ТД ГКЗ», завод производит кирпич марок М100, М125, М150, который, в частности, используют при строительстве ЖК «Бавария» и дома на Оловозаводской, 13.


По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гусинобродский кирпичный завод» зарегистрирован в 2006 году, совладельцы — ООО «Фирма Арго» (50 %), Лян Гошэнь (40 %) и директор завода Олег Мирошников (10 %). В 2011, 2012 и 2015 годы долями предприятия владела китайская компания ООО «Торговая компания Хэнтун» из города Синцзи. Выручка предприятия за 2015 год составила около 59 млн руб., чистая прибыль — 76 тыс. руб.


Продукцию завода продает торговый дом «Гусинобродский кирпичный завод». Владельцы — Ольга Матвеева (80 %) и его директор Андрей Ковалев (20 %), прибыль «ТД ГКЗ» в 2016 году составила 672 тыс. руб. 


Ранее НГС.НОВОСТИ писали о том, что новосибирцы заметили в пруду недалеко от Гусинобродского тракта воду красного цвета.

Наталья Гредина
Фото Анны Золотовой

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