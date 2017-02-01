Производитель живых бифидобактерий готовится строить завод под Новосибирском

Производитель живых бифидобактерий готовится строить завод под Новосибирском

Новосибирский производитель продуктов с пробиотиками «Био-Веста» собирается в этом году начать строительство 2-этажного завода в биотехнопарке «Кольцово».


Впервые о своем желании построить новую производственную площадку в Кольцово ГК «Био-Веста» заявила еще в 2013 году. С тех пор проект изменился, стоимость строительства выросла, а прежний инвестор отказался от идеи вкладывать деньги в новый завод. Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал генеральный директор ООО «Био-Веста» Владислав Ильин.


По его словам, строительство завода в биотехнопарке «Кольцово» компания планирует начать уже в этом году.


 «Август – сентябрь — по мере готовности проекта и заключения инвестиционного соглашения», — уточнил Владислав Ильин.


Как пояснил гендиректор «Био-Весты», московская фирма-проектировщик уже подготовила технологический проект, сейчас идет его поэтапная приемка. Чтобы подготовить все остальные документы для строительства, компании понадобится еще примерно полгода. За это время коллектив «Био-Весты» должен пересчитать бизнес-план и найти нового инвестора, который готов вложить деньги в проект.


По оценке Владислава Ильина, всего на воплощение проекта потребуется около 420 млн руб. Новая производственная площадка разместится на земельном участке площадью 0,8 га. Пока «Био-Веста» арендует эту землю, но после ввода нового здания рассчитывает получить ее в собственность. От начала строительства до полной готовности здания может пройти чуть больше года.


«Коробка будет построена где-то до конца года — само здание с крышей, со стенами.


Доведение ее рабочего состояния — это еще месяца три. И потом еще около полугода потребуется на монтаж оборудования», — пояснил генеральный директор ООО «Био-Веста».


Как уточнил Владислав Ильин, на новом заводе будет производиться традиционная продукция «Био-Весты» — это кисломолочные продукты для детей, функциональное питание и концентраты живых бифидобактерий (БАДы), которые предназначены для восстановления организма после химиотерапии и приема антибиотиков. С вводом нового здания производство должно увеличиться.


«Объемы вырастут по отдельным позициям. В 5 раз, например, по БАДам. По кисломолочным [продуктам] — примерно от 6 до 8 раз», — сообщил гендиректор «Био-Весты».


По его словам, со временем в новое здание должно переехать все производство ГК «Био-Веста». Сейчас компания арендует производственную площадку в Нижней Ельцовке, и содержать сразу два завода руководство компании считает нерентабельным.

Ольга Хмелевская
Иллюстрация предоставлена компанией «Био-Веста»

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