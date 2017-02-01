Трехэтажный дом разваливается на глазах из-за поплывшего грунта

Жильцы трехэтажного дома, в котором прорвало трубу, пожаловались, что из-за затянувшейся экспертизы властей города Искитима Новосибирской области они уже 9 месяцев живут на чемоданах.


Трехэтажный дом разваливается на глазах из-за поплывшего грунта (фото)


«Прорвало трубу водоканала, подмыло фундамент, фундамент дал трещину, по дому пошли трещины — в плитах, стенах несущих. МЧС 6 мая просило всех выселиться временно, чтобы провести экспертизу. И с 6 мая в доме никто не проживает. Проведено уже две экспертизы — дом официально аварийным не признан», — анонимно рассказал житель дома на Юбилейном проспекте, 3 в Искитиме.


В 24 квартирах дома проживало до этого момента около 50 человек — и уже 9 месяцев они живут на чемоданах, временных квартир им не предоставили, отметил один из жильцов.


Трехэтажный дом разваливается на глазах из-за поплывшего грунта (фото)

Управляющая компания дома заказала сама экспертизу состояния здания у компании «Аркон» — ее копию жители прислали НГС.НОВОСТИ. В тексте заключения сказано, что капитальный ремонт дома 1976 года постройки проводился в 2011 году — тогда рабочие ООО СК «Капитал» усилили подвальные стены, сделали отделку сайдингом, отремонтировали кровлю и огрунтовали трубопроводы инженерных коммуникаций дома.


Экспертиза компании «Аркон» показала, что между домами № 3 и 3«а» — следы ликвидации аварии на городских инженерных коммуникациях, это могло стать причиной деформации грунта.


Трехэтажный дом разваливается на глазах из-за поплывшего грунта (фото)


«В массиве грунта, находящегося под нагрузкой от существующего здания, после образования пор и пустот произошло резкое уплотнение, вследствие чего здание претерпело чрезмерные деформации с образованием трещин в несущих стенах. Общее техническое состояние грунтового основания характеризуется как аварийное», — отмечается в экспертизе.


Аварийным специалисты признали также состояние конструкций фундамента, кирпичных стен и стен подвала.


Трехэтажный дом разваливается на глазах из-за поплывшего грунта (фото)

«Предполагаемая дальнейшая эксплуатация нарушает права и законные интересы граждан и создаст угрозу их жизни и здоровью», — уверены в компании «Аркон». 


Трехэтажный дом разваливается на глазах из-за поплывшего грунта (фото)


По словам жителя, в декабре власти с помощью специалистов СГУПС должны были составить проектно-сметную документацию по ремонту дома, но жителям ничего не сказали о решении.


Трехэтажный дом разваливается на глазах из-за поплывшего грунта (фото)


НГС.НОВОСТИ направили запрос в администрацию Искитима, но власти города сообщили, что будут отвечать на него 30 дней.

Мария Морсина
Фото предоставлены жителями дома на Юбилейном проспекте, 3

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