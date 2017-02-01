​Владимир Тарасенко превратился в героя «Южного парка»

Создатели известного американского мультсериала «Южный парк» нарисовали новосибирского хоккеиста Владимира Тарасенко.







Тарасенко, который сейчас играет в Национальной хоккейной лиге за клуб «Сент-Луис Блюз», попал на плакат с другими игроками матча звезд НХЛ, нарисованный иллюстраторами мультика.







«Это, может быть, самый крутой постер Матча звезд НХЛ всех времен и народов. Каждый игрок получил свой собственный портрет в стиле долгоиграющего классического "Южного парка"», — отмечает лига.







На плакате игроки стоят в форме своих команд в 4 ряда на трибунах, Владимир изображен в середине третьего ряда сверху. Ниже всех на льду изображены четыре главных героя мультфильма — Кенни, Стэн, Каил и Картман.







Матч звезд проходил в Лос-Анджелесе 29 января, Тарасенко забил один из голов.





Мультсериал «Южный парк» — второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала «Симпсоны», считается мультсериалом для взрослых. Выпускается с 1997 года. Он рассказывает о жизни четырех мальчиков, высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу, использует пародии и черный юмор.

Фото опубликовано Hockeysverige Official (@hockeysverige_se) Янв 29 2017 в 11:26 PST



