​Владимир Тарасенко превратился в героя «Южного парка»

Создатели известного американского мультсериала «Южный парк» нарисовали новосибирского хоккеиста Владимира Тарасенко.


Тарасенко, который сейчас играет в Национальной хоккейной лиге за клуб «Сент-Луис Блюз», попал на плакат с другими игроками матча звезд НХЛ, нарисованный иллюстраторами мультика.


«Это, может быть, самый крутой постер Матча звезд НХЛ всех времен и народов. Каждый игрок получил свой собственный портрет в стиле долгоиграющего классического "Южного парка"», — отмечает лига.


На плакате игроки стоят в форме своих команд в 4 ряда на трибунах, Владимир изображен в середине третьего ряда сверху. Ниже всех на льду изображены четыре главных героя мультфильма — Кенни, Стэн, Каил и Картман.


Матч звезд проходил в Лос-Анджелесе 29 января, Тарасенко забил один из голов.


Мультсериал «Южный парк» — второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала «Симпсоны», считается мультсериалом для взрослых. Выпускается с 1997 года. Он рассказывает о жизни четырех мальчиков, высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу, использует пародии и черный юмор.


Елена Громкова
Фото instagram.com/hockeysverige_se

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