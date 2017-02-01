Снегири расплодились и начали питаться ясенем

Этой зимой в Новосибирске стало больше снегирей — они кормятся семенами ясеня в городских парках.







«Снегирей больше обычного, больше, чем в прежние годы. О росте всей популяции говорить сложно, поскольку мы не знаем, с какой территории они к нам прилетели. Скорее всего, по косвенным признакам можно судить, что были действительно благоприятные условия для воспроизводства. Хорошее лето, численность подросла», — описал ситуацию Алексей Яновский, орнитолог, кандидат биологических наук.







По его словам, раннее наступление зимы вызвало миграцию снегирей из более северных районов в более южные.





«Они гнездятся недалеко от Новосибирска, нынче в городе ясени дали хороший урожай. Это стало их любимым кормом, хотя ясени в Новосибирске редко встречаются. А рябины в этом году мало, вот они на ясени переключились», — отметил Алексей Яновский.







Этой зимой орнитолог встретил в Новосибирске редкую и красивую разновидность снегиря — урагуса.