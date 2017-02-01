Автомобиль полиции припарковался на тротуаре

Новосибирец заметил машину полиции, припаркованную на тротуаре в Академгородке.


Автомобиль полиции припарковался на тротуаре (фото)


Фотографию машины с надписью «Полиция», стоящей на тротуаре возле дома № 2 по ул. Героев Труда, прислал в редакцию читатель Дмитрий.


«Для полиции ПДД не существует! Автомобиль с сотрудниками органов внутренних [дел] и включенным аварийным сигналом припаркован на пешеходном переходе в Академгородке», — написал мужчина.


Представитель отдела пропаганды ГИБДД Константин Шкабарня уверил, что никаких поблажек для полицейских при нарушении ПДД нет. «Если экипаж ДПС при патрулировании обнаружит автомобиль полиции, нарушающий правила, то точно так же составит протокол», — отметил он. По словам Шкабарни, граждане также могут написать заявление на имя начальника Госавтоинспекции и приложить доказательства нарушения, например фото. Водитель-полицейский понесет такую же административную ответственность, как и любой другой.


Ранее читатели НГС.НОВОСТИ становились свидетелями попытки эвакуировать автомобиль полиции за неправильную парковку.

Ксения Евдокимова

Фото читателя НГС

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